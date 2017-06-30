Sivasspor, Aybaba ile sözleşme imzaladı

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulüp tesislerindeki imza töreninde yaptığı konuşmada, geçen sezonun ardından prensipte el sıkıştıkları Aybaba ile işi resmiyete döktüklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de geçen sezon gösterdiği performans dolayısıyla Aybaba'ya teşekkür eden Otyakmaz, "Kendisinden hem bu yıl hem daha sonraki yıllarda üstün başarı beklediğimizi söylemek istiyoruz. Biz de o başarıyı elde etmek için elimizden gelen her türlü desteği verip, transferleri yapıp, takımı hocamızın arzu ettiği noktaya getirmeyi istiyoruz. Hem hocamıza hem de Sivasspor camiasına hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Transfer çalışmalarına da değinen Otyakmaz, futbolda menajer müessesinin tam oturmadığını, bu nedenle ketum davrandıklarını belirtti.

Otyakmaz, menajerlerin durumdan vazife çıkararak olaya ortak olma gayretinde olduklarından yakınarak, "Hem görüşmeler bozuluyor hem de fiyatlarda şişme oluyor. Sizler bizlerden sürekli isim bekliyorsunuz ama maalesef bir müddet daha bu konuda ketum olmaya karar verdik. Önümüzdeki hafta başından itibaren arzu ettiğimiz, listemizde olan ve görüşmelerde mesafe kat ettiğimiz oyuncular şehrimize gelmeye başlayacak. Bu konuda taraftarımız müsterih olsun." diye konuştu.

SİVASSPOR'DAN YEDEK KULÜBESİNE TAKVİYE!

"BİRAZ SABIR"

Teknik Direktör Samet Aybaba da geçen yıl TFF 1. Lig'deki şampiyonluğun herkesi mutlu ettiğini dile getirerek, "Sivasspor'un durması gereken yer Süper Lig. Çabuk dönmesi hem bizim hem de futbol için çok sevindirici. Yeni bir oluşum içine gireceğiz, yeniden planlayacağız. İyi bir takım yapacağız. Herkese keyif veren bir takım olacağız. Ligin renklerinden olmaya çalışacağız. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kontratın, kağıt parçasının hiçbir anlamı yok. Biz gönül birliği yaptık." ifadelerini kullandı.

Ligdeki her takımla yarışabilecek bir teknik ekip oluşturduklarını vurgulayan Aybaba, iyi bir futbol takımı da kuracaklarını aktardı.

Aybaba, transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sıkı çalışıyoruz. İnanılmaz bir mesai harcıyoruz. İyi oyuncu almaya çalışıyoruz. İyi oyuncular, ön plana çıktıklarında farklı şeyler istemeye başlıyorlar. Transferlerle ilgili çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Önümüzdeki birkaç gün transfer etmek istediğimiz oyuncular buraya gelmeye başlar. Biz başkalarının tavsiye ettiği oyuncularla değil, kendi izlediğimiz oyuncularla anlaşma yapmak istiyoruz. O nedenle de zorlanıyoruz. Bunların hepsi iyi oyuncular. Bütçeleri de onları da buraya getirmek de kolay değil, biraz sabır. Sonucunda göreceksiniz ki iyi bir takım ortaya çıkmış olacak."

Konuşmaların ardından Aybaba, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.