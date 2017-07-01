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transferinde sürpriz gelişme! Süper Lig'e deri dönüyor

Giriş Tarihi: 1.7.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 11:11
Nani transferinde sürpriz gelişme! Süper Lig'e deri dönüyor

Beşiktaş'ın transferi için çabaladığı Luis Nani'de, elini güçlendirecek bir detay ortaya çıktı.

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Nani transferinde sürpriz gelişme! Süper Lig'e deri dönüyor
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