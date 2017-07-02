Fenerbahçe santrforsuz çalışıyor

Van Persie ve sakatlığı sonrası tam güçlenemeyen Fernandao salonda dayanıklılık çalışmaları yaparken, kadroda düşünülmeyen ve İstanbul'da bırakılan Emenike de olmayınca taktik çalışmalarında sadece Ahmethan sahada yer alabildi.

Fernandao'ya özel çalışmaların yanı sıra özel diyet ile de kilo verdirmeye çalışılıyor. Sarı-lacivertli takımda Ozan Tufan'ın da beslenmesine dikkat ediliyor.

KANAT ORGANİZASYONLARI...

Aykut Kocaman yönetimindeki Sarı-lacivertliler antrenmanda hücuma yönelik kanat organizasyonları çalıştı. Soldan ve sağ kanattan çeşitli varyasyonlarla kaleye inerek gol yapmaya çalıştı.

TARAFTAR SAHAYA İNDİ

Öte yandan Fenerbahçe taraftarının takıma olan sevgisi sınır tanımıyor. Bir taraftar tel örgüleri aşıp antrenman sahasına girdi. Elinde Fenerbahçe forması olduğu gözlenen genç taraftar, sahanın ortasına koşarak antrenman yapan futbolcuların yanına kadar gitti. Fenerbahçeli taraftar güvenlik tarafından sahanın dışına çıkarıldı.

FUTBOLCULAR TARAFTARLARA GİTTİ

Antrenman bitiminde Teknik Direktör Aykut Kocaman, taraftarların isteğini kırmayarak futbolcuları yanlarına gönderdi. Antrenmanın tamamını izleyen taraftarlar sonunda ise oyuncuların yanlarına gelmesi karşısında mutlu oldular. Futbolcular taraftarların tamamını selamladılar. Bu arada taraftarlar Aatıf Chechachou'nun doğum gününü tezahürat yaparak kutladılar.