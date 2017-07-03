Aboubakar'a İngiltere'den talip çıktı!

Geçtiğimiz sezon Porto'dan kiralanan ve hem Beşiktaş hem de Kamerun Milli Takımında gösterdiği performansla Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından takımda kalması istenen Abobubakar için Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba harcadığı, bonservisi konusunda Porto ve Lorient ile görüşmeler devam derken, Portekiz'in Abola gazetesine göre Kamerunlu yıldıza yeni teklif İngiltere Championship'ten geldi.

Championship ekibi Wolverhampton, geçtiğimiz sezon Porto'yu çalıştıran Nuno Espirito'yu takımın başına getirdikten sonra yine aynı takımdan Ruben Neves'i kadrosuna katmıştı. İddialı bir kadro kurarak Premier Lig'e çıkmayı amaçlayan Wolwes, bunun için Aboubakar'ı da takibe aldı.

Ayrıca haberde, Aboubakar ile temesa geçen tek kulübün Wolverhampton olmadığı, Marsilya, Newcastle, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilenirken Beşiktaş'ın da kadrosunda tutmayı istediği belirtildi.