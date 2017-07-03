Bursaspor’a Le Guen'den uyarı

Yeşil beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarının 3'üncü gününde sabah saatlerinde antrenman yaptı. Antrenman yaklaşık 2 saate yakın sürdü. Fransız çalıştırıcı, saha içinde oyuncularıyla önce bir toplantı yaptı. Yeşil beyazlı futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrıldı. Bir grup istasyon yaparken, diğer grup ise sahada topla birlikte sürat, top kontrolü çalışması gerçekleştirdi.

"ARKADAŞLARIMA NASIL YARDIM EDEBİLİRİM"

Çalışmanın ikinci bölümünde ise Le Guen bu kez takımı 3 ayrı gruba ayırdı. Gruplar kontrol ve pasa yönelik yarı sahada oyun oynadı. Futbolcuların pas verdikten sonra durmaları üzerine su molasında oyuncuları yanına toplayan Paul Le Guen, futbolcularının dikkatini çekti, "Arkadaşlar, pası verdikten sonra işiniz bitmiyor. Ondan sonra arkadaşıma nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüp hareket etmeniz şart. Sizlerden bunu yapmanızı istiyorum" dedi.

SERCAN HAFİF SAKATLIK GEÇİRDİ

Zaman zaman sertliklerin yaşandığı çalışmada Sercan, hafif bir sakatlık geçirdi. Antrenman geniş alanda 6 minyatür kaleye yapılan pas ve gol çalışmasıyla sona erdi. Atılan goller sonrası Le Guen oyuncularını alkışla teşvik etti.

BİLAL VE EMRE KATILMADI

Bilal ve Emre Taşdemir, tedavi olurken Furkan Özçal ile Ertuğrul Ersoy ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Ertuğrul'un önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Sakat oyunculardan Serdar Kurtuluş'un ise tedavisi devam ediyor.

JOSUA JOHN GELDİ

Bu arada Josua John, dün akşam Hollanda'dan Türkiye'ye döndü ve sabah antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Antrenmanın son bölümünde saha çalışmasına katılmayan John, kondisyoner Giovanni yönetiminde tempolu koşu yaptı.

Bursaspor yarın sabah ve akşam yapacağı iki antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.