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ve ile anlaştı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.7.2017 18:21 Güncelleme Tarihi: 3.7.2017 18:24
Göztepe Selçuk Şahin ve Axel Ngando ile anlaştı

, Gençlerbirliği'nden ve Bastia'dan ile anlaştığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , transferde sessizliğini bozdu. Sarı-kırmızılı ekip Gençlerbirliği'nden ve Bastia'dan ile anlaştığını açıkladı. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
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Göztepe Selçuk Şahin ve Axel Ngando ile anlaştı
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