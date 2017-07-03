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İşte Emenike'nin yeni takımı
İşte Emenike'nin yeni takımı
Giriş Tarihi: 3.7.2017
09:42
Güncelleme Tarihi: 3.7.2017
09:53
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike'nin yeni takımı belli oldu.
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İşte Emenike'nin yeni takımı
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