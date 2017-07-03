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İşte Emenike'nin yeni takımı

Giriş Tarihi: 3.7.2017 09:42 Güncelleme Tarihi: 3.7.2017 09:53
İşte Emenike'nin yeni takımı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike'nin yeni takımı belli oldu.

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İşte Emenike'nin yeni takımı
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