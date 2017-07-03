Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.7.2017 11:52 Güncelleme Tarihi: 3.7.2017 12:06
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

İkinci ön eleme turuna yükselen takımlar, yarınki rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turuna yükselen 5 ekip, yarınki rövanş mücadeleleri sonrası belli olacak.

Maç programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

19.00 Infonet Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta) (0-2)

19.00 Trepca (Kosova) - Vikingur (Faroe Adaları) (1-2)

20.30 Europa (Cebelitarık) - The New Saints (Galler) (2-1)

21.30 La Fiorita (San Marino) - Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)

21.30 Santa Coloma (Andorra) - Alashkert (Ermenistan) (0-1)

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz