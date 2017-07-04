Alpay Özalan, eski öğrencisini Samsunspor’a transfer etti

Yaz transfer sezonunun en hızlı takımlarından olan Samsunspor, iç transferde Furkan Köse, Ercan Yazıcı'nın ardından Ekram Reşmen, Abddülkerim Bardakçı, Caner Koca, John Chibuike, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Hasan Hatipoğlu ve Ufuk Budak'ın ardından Ramazan Övüç'ü de transfer etti. Kırmızı-beyazlılar, böylelikle yaz transfer sezonunda 11. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Ramazan Övüç transferi hakkında bilgiler veren Coşkun Zeren, "Ramazan Övüç transferi için dün görüşmelerimizi yaptık. Görüşmelerden olumlu sonuç aldık. Oyuncu yarın Samsun'da olacak. Kendisiyle resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Ramazan, Trabzonspor'un oyuncusu. Kendisiyle 1 yıllık kiralık olarak anlaştık. Trabzonspor da bu transferde bize çok yardımcı oldu. Ramazan Övüç böylelikle 1 yıl bizim futbolcumuz olacak" dedi.

Diğer transfer gelişmeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Zeren, "Gökhan Karadeniz transferinde ise pozitif ve negatif bir gelişme yok. Şu anda Göztepe'nin Süper Lig kampında. Şu aşamada Gökhan transferi ile ilgili net bir şey yok. Adiloviç'in Türk futbolcu statüsünde oynayabilmek için bir başvurusu var. Neticenin ne olacağını bilmiyoruz. Adiloviç, Türk pasaportunu alırsa durumu daha farklı olur. Chibuike ve Abdülkerim bugün kampa geldiler. 2 futbolcumuzun da katılmasıyla birlikte eksik futbolcumuz kalmadı. Çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde yeni gelişmeler olabilir" diye konuştu.

Ramazan Övüç, geçen seneyi TFF 1. Lig'de Samsunspor'un Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın eski takımı Eskişehirspor'da geçirmiş ve 25 karşılaşmada forma giymişti.