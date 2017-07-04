Eto’o sağlık kontrolünden geçti

Antalyaspor'da bulunduğu 2 sezonda 38 gol, 11 asistlik performans sergileyerek kırmızı-beyazlıların tarihine geçen yıldız futbolcu, Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. 36 yaşındaki tecrübeli golcü kardiyoloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göz, ortopedi bölümlerinde muayene edildikten sonra akciğer filmi çekildi. Eto'o'ya son olarak solunum ve eko-efor testleri yapıldı.

Samuel Eto'o, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin düğününe katıldığı için özel izinliydi. 36 yaşındaki golcünün bugün Antalyaspor'un, Bolu'da yaptığı kampa katılması bekleniyor. Kırmızı-beyazlılar Bolu Gerede'de 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak. Daha sonra iki günlük aranın ardından İstanbul'da toplanacak olan Akdeniz ekibi, 19 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg şehrine gidecek. Antalyaspor'un buradaki çalışmaları 30 Temmuz'a kadar sürecek.