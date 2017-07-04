Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Göztepe'ye Fransız 10 numara

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 4.7.2017 16:03 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 16:16
Göztepe'ye Fransız 10 numara

Göztepe, son olarak Fransız ekibi Bastia forması giyen ve "10 numara" pozisyonunda oynayan Axel Ngando ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Bastia'da geçiren Axel Ngando ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Temmuz 1993 tarihinde Paris'te dünyaya gelen Ngando, Rennes altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takım ile profesyonel futbol hayatına adım attı. 2013 yılında ülkemizde gerçekleşen U20 Dünya Kupası'nda Fransa forması altında 5 maça çıkan Ngando, 2013-2014 sezonunda Auxerre, 2014-2015 sezonunda ise Angers takımlarında forma giydi. 2015-2016 sezonunda Bastia'ya transfer olan Ngando, burada son 2 sezonda 46 maçta görev aldı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'ye Fransız 10 numara
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz