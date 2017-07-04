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Kjaer'i almaya geliyorlar
Kjaer'i almaya geliyorlar
Giriş Tarihi: 4.7.2017
10:12
Güncelleme Tarihi: 4.7.2017
10:34
İtalyan devi
Milan
, Hakan Çalhanoğlu'na imzayı attırdıktan sonra gözünü
Simon Kjaer
'e çevirdi.
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