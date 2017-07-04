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Kjaer'i almaya geliyorlar

Giriş Tarihi: 4.7.2017 10:12 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 10:34
Kjaer'i almaya geliyorlar

İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu'na imzayı attırdıktan sonra gözünü Simon Kjaer'e çevirdi.

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Kjaer'i almaya geliyorlar
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