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Giriş Tarihi: 4.7.2017 23:11 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 23:46
Pepe Beşiktaş'ta

'nin transferini bitirdi. Yıldız oyuncu siyah-beyazlılara 2 yıllık resmi imzayı attı!

Kulübü, Portekizli stoper 'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün instagram hesabından Pepe'nin Beşiktaş formasını giydiği bir fotoğraf paylaşıldı. Başka bir fotoğrafta da Beşiktaşlı yönetici Umut Güner ve Pepe'nin imza anı yer aldı.

Ayrıca Portekizli futbolcu da Vodafone Arena Stadı'nın fotoğrafını instagram hesabından paylaştı.

BEŞİKTAŞ, PEPE'Yİ BORSAYA BİLDİRDİ

Beşiktaş Kulübü, Pepe ile transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'in transferi konusunda futbolcunun kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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Pepe Beşiktaş'ta
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