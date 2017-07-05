Feghouli’de geri sayım

Türkiye'nin SABAH
yazarı Ömer Üründül'den öğrendiği Sofiane Feghouli
& G.Saray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bruma'nın yerine etkili bir kanat oyuncusu arayan sarı-kırmızılılar bir haftadır Konoplyanka'nın peşinden koşuyordu. Ancak Ukraynalı yıldızın kulübü Schalke ile orta yol bulunamadı ve Feghouli ismi ağırlık kazandı.
Valencia'dan gittiği West Ham'da umduğunu bulamayan Cezayirli yıldız için görüşmeler başladı. İngiliz kulübünün Feghouli'yi satmaya hazır olduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın 4.5 milyon Euro
bonservis önerdiği gelen haberler arasında. Daha önce Fenerbahçe'nin kapısından dönen Feghouli, sarı- kırmızılı formayı giyebilir.
TÜRKİYE SABAH'TAN ÖĞRENDİ
Usta kalem Ömer Üründül, dünkü yazısında Galatasaray'ın West Ham'da forma giyen Feghouli'nin sarı-kırmızılı kulübün listesinde olduğunu yazmıştı.