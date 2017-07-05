Galatasaray'da 4. uçak hazırlanıyor: Feghouli!

Türkiye'nin SABAH yazarı Ömer Üründül'ün yazısından öğrendiği Sofiane Feghouli & Galatasaray transferi adım adım gerçekleşiyor.

WEST HAM'DAN AYRILDI!

West Ham'a 4.5 milyon Euro bonservis öneren sarı kırmızılılar Cezayirli yıldızla masaya oturmaya ve işi bitirmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibi ile yollarını ayıran sağ kanat oyuncunun hafta sonu İstanbul'a gelebileceği iddia edildi. Oyuncunun ülkesi Cezayir'den yapılan yorumlar ise, 'Galatasaray'a hayırlı olsun' şeklinde...

Geçern sezonu West Ham United'da geçiren Feghouli, topada 28 maça çıkmış, 4 gol atıp 3 asist kaydetmişti. 28 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Grenoble, Valencia ve Almeria formaları giydi.

FENERBAHÇE'YE NİYET GALATASARAY'A KISMET

Galatasaray'ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 isim önceki yıllarda Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü. Aykut Kocaman ilk görev döneminde Gomis ve Belhanda'yı isterken, Pereira da Porto'dan eski talebesi Maicon'da ısrarı olmıuştu. Feghouli de Valencia forması giyerken sarı-lacivertlilerin uzun süre gündemini meşgul etmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor