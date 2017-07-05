Kayserispor'a Espinoza'dan imza

Kayserispor'un Şili milli takımı ve Ude Chile takımından transfer ettiği orta saha oyuncusu Gonzalo Espinoza, Şili'den Almanya'ya oradan İstanbul aktarmalı Kayseri uçağıyla 26 saat süren uzun bir yolculuğun ardından sarı kırmızılı ekibin Karpuzatan tesislerine geldi. Sağlık muayenesinin ardından tecrübeli oyuncu kulüp başkanı Erol Bedir'le birlikte 2 yıllık sözleşmeyi imzalayıp, Erzurum ve Avusturya kamp kadrosuna dahil oldu.

DENİZ TÜRÜÇ VE MENDES DE KAMPA KATILDI

Bu arada kendilerine milli takım kamplarından sonra izin verilen Deniz Türüç ile Mendes de Kayserispor tesislerine gelerek birinci dönemin ilk kampındaki son antrenmana katıldı. Kayserispor kafilesi yarın saat 11.15'te İstanbul'a oradan da 2. kamp dönemi için Erzurum'a geçerek 2134 metredeki Palandöken dağındaki Sway Otel'e yerleşecek. Sarı kırmızılı oyuncular 15 Temmuz'da kadar yüksek irtifada kamp yaptıktan sonra 3.dönem ve son kamp dönemi için Avusturya'ya geçecek.