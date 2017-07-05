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Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, ilk yabancı transferini geçen sezon İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen 33 yaşındaki forvet Aruona Kone ile gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Hem Sivasspor hem de kendi için yeni bir hikayenin başladığını belirterek, "İlk önce Sivasspor'un yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bana güvendiler ve beni buraya getirmek için her şeyi yaptılar. Benim için yeni bir hedef, yeni bir mücadele başlıyor. Sivasspor'un hedeflerine ulaşması için her şeyi vereceğime inanın" ifadelerini kullandı.Sivasspor'a transfer sürecine de değinen Kone, "Beni sayısız kez aradılar ve en sonunda kulüp ile direkt iletişime geçerek buraya geldim" şeklinde konuştu.Türkiye'ye gelmeden önce Spor Toto Süper Lig ile ilgili bilgisinin olduğunu da kaydeden Arouna Kone, "Süper Lig'de birçok Fildişi Sahilli oyuncu oynuyor. Başkana da söyledim; Sivasspor'da 2 sezon önce forma giyen Djakaridja Kone benim akrabam. Gelmeden önce ondan bilgi topladım kulüp hakkında" diye konuştu.Taraftarlara da seslenen Fildişi Sahilli futbolcu, Sivasspor'a gönül verenlerin takıma her zaman destek olmalarını isteyerek, "Bir futbolcu bir takımın kaderini değiştiremez. Futbol bir takım oyunu. Bu takımın hedeflerine ulaşması için de elimden gelen her şeyi yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.