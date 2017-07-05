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Sorun çözüldü Onazi ilk antrenmanına çıktı
Sorun çözüldü Onazi ilk antrenmanına çıktı
Giriş Tarihi: 5.7.2017
20:42
Güncelleme Tarihi: 5.7.2017
20:59
Trabzonspor
ile alacakları nedeniyle yaşadığı sorun çözülen
Ogenyi Onazi
, Macaristan kampında ilk antrenmanına çıktı.
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