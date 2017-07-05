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Sorun çözüldü Onazi ilk antrenmanına çıktı

Giriş Tarihi: 5.7.2017 20:42 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 20:59
Sorun çözüldü Onazi ilk antrenmanına çıktı

ile alacakları nedeniyle yaşadığı sorun çözülen , Macaristan kampında ilk antrenmanına çıktı.

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Sorun çözüldü Onazi ilk antrenmanına çıktı
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