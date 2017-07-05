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Pepe transferi dış basında büyük ses getirdi!
Pepe transferi dış basında büyük ses getirdi!
Giriş Tarihi: 5.7.2017
10:00
Güncelleme Tarihi: 5.7.2017
10:04
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü stoper Pepe'yi kadrosuna katması Avrupa'da da geniş yankı buldu.
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