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Pepe transferi dış basında büyük ses getirdi!

Giriş Tarihi: 5.7.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 10:04
Pepe transferi dış basında büyük ses getirdi!

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü stoper Pepe'yi kadrosuna katması Avrupa'da da geniş yankı buldu.

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Pepe transferi dış basında büyük ses getirdi!
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