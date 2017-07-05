Sneijder giderse 10 numara ve kaptanlık...

Dört yıllık yeni sözleşme teklif edilecek Fernando Muslera ile ilgili Başkan Dursun Özbek'in farklı planları var.

Sabri ile yollarını ayıran, Sneijder ve Hakan Balta'yı göndermeye hazırlanan Galatasaray'da Selçuk'un ardından ikinci kaptanlığa Muslera'nın getirileceği ortaya çıktı.

10 NUMARA BELHANDA'YA

Tudor'un da yönetimin bu kararını desteklediği öğrenildi. Hamile olan eşi Patricia'dan bir erkek çocuk bekleyen Muslera 2017 yılında birçok sevinci (yeni sözleşme+ikinci kaptanlık+babalık) birden yaşayacak.

Öte yandan Belhanda transfer ile Sneijder'i silen Galatasaray yönetimi 10 numaralı formayı da Faslı yıldıza giydirmeyi planlıyor.