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Giriş Tarihi: 5.7.2017 12:21 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 12:24
Sneijder giderse 10 numara ve kaptanlık...

'da yönetim, 'le yolları ayırırsa ve pazubandı için de alternatif planlarını belirledi.

Dört yıllık yeni sözleşme teklif edilecek Fernando ile ilgili Başkan Dursun Özbek'in farklı planları var.

Sabri ile yollarını ayıran, ve Hakan Balta'yı göndermeye hazırlanan 'da Selçuk'un ardından ikinci kaptanlığa Muslera'nın getirileceği ortaya çıktı.

10 NUMARA BELHANDA'YA

Tudor'un da yönetimin bu kararını desteklediği öğrenildi. Hamile olan eşi Patricia'dan bir erkek çocuk bekleyen Muslera 2017 yılında birçok sevinci (yeni sözleşme+ikinci +babalık) birden yaşayacak.

Öte yandan transfer ile Sneijder'i silen Galatasaray yönetimi lı formayı da Faslı yıldıza giydirmeyi planlıyor.

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Sneijder giderse 10 numara ve kaptanlık...
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