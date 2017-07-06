CANLI | Fenerbahçe'de imza töreni

Fenerbahçe'de sözleşme yenilenen Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'la birlikte yeni transferler Nabil Dirar ve Carlos Kameni için imza töreni yapılıyor.

İmza töreninden bazı önemli açıklamalar şöyle:

Ali Yıldırım: "Volkan Demirel'in zaten Fenerbahçe'den başka şansı yok. Yuvada kaldığı için mutluyuz. Volkan istediği kadar Fenerbahçe'de kalabilir."



Volkan Demirel: "40 yaşına kadar oynamak istiyorum. Müjdat Yetkiner'in rekorunu kırmak istiyorum. Muslera ile 1-2 kez yemek ortamlarımız oldu. Galatasaray camiasında saygı duyduğum ender isimlerden birisi"

Hasan Ali Kaldırım: "Fenerbahçe'nin parçası olabilmek parayla satın alınacak bir şey değil. İnşallah hayırlısı olur. Bu imajı yaptırmak önceden de istiyordum, saçlarıma kıyamamıştım, şimdi yaptırdım. Aykut Hoca ile daha önce de çalıştık, ben ümitliyim, heyecanlıyım. Bu sene güçlü Fenerbahçe olacak. Aykut hocanın felsefesini sahaya yansıtırsak bizi güzel günler bekliyor. Fenerbahçe kalmamı istedi ben de kaldım, medyada farklı yansıtıldı"

ASpor CANLI YAYIN