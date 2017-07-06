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resmen 'de!

Giriş Tarihi: 6.7.2017 13:36 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 13:42
Clichy resmen Başakşehir'de!

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil edecek olan önemli bir e imza attı.

Medipol Başakşehir, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fransız sol bek Gael Clichy'i kadrosuna katıyor.

Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek , ardından kulübe geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla Clichy için yarın saat 14.00'te imza töreni düzenlenecek.

Fransız oyuncu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve transferdeki son detaylar görüşülmüştü. Bu görüşmenin ardından İngiltere'ye dönen Clichy, eşiyle görüştükten sonra Medipol 'in teklifine olumlu yanıt verdi.

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Clichy resmen Başakşehir'de!
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