Clichy resmen Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Fransız sol bek Gael Clichy'i kadrosuna katıyor.



Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek Clichy, ardından kulübe geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.



Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla Clichy için yarın saat 14.00'te imza töreni düzenlenecek.



Fransız oyuncu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve transferdeki son detaylar görüşülmüştü. Bu görüşmenin ardından İngiltere'ye dönen Clichy, eşiyle görüştükten sonra Medipol Başakşehir'in teklifine olumlu yanıt verdi.

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