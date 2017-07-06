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'de yarın tanıtılacak

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 18:36 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 18:43
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları yarın tanıtılacak

Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar yarın tanıtılacak.

Alınan bilgiye göre, 2017-2018 sezonunda giyilecek formaların tanıtımı saat 13.00'ten itibaren Fenerium, Kulübü sosyal medya hesaplarından ve kulübün resmi internet sitesinden yapılacak.

Forma tanıtımının ayrıca, takımın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta bulunan yeni transferler Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar'ın katılımıyla özel bir tanıtım organizasyonuyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan yeni formaların 8 Temmuz'dan itibaren Fenerium mağazaları ve www.fenerium.com.tr internet sitesinden satışa sunulacağı bildirildi.

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Fenerbahçe'de yeni sezon formaları yarın tanıtılacak
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