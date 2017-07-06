Giresunspor, 7 transfer daha yapacak

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni transferlerin katılımıyla takımın Kızılcahamam'da kapa devam ettiğini söyledi.

Transfer çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini vurgulayan Bozbağ, transferde kulübün menfaatlerini önde tuttuklarını dile getirdi.

Bozbağ, Giresunspor'u başarıya ulaştıracak kadro oluşturmak istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerekli gördüğümüz yerlere 7 oyuncu daha almayı planlıyoruz. İki santrfor, birer de sağ ve sol ön ile sağ bek, ön libero ve kaleci transferi yapacağız. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde transferleri gerçekleştireceğiz."