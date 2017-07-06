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Kasımpaşa, Mahmoud Hassan'ı kiraladı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 17:33
Kasımpaşa, Mahmoud Hassan'ı kiraladı

Kasımpaşa, 'Trezeguet' lakaplı Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Hassan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, bu kapsamda Belçika'da RSC Anderlecht takımının forma giyen Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Lacivert-beyazlıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açılama şöyle:

"Belçika'da RSC Anderlecht takımının forması giyen 22 yaşındaki Mısır'lı kanat oyuncusu 'Trezeguet' lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Pazarlama Müdürümüz Emre Zengilli'nin de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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Kasımpaşa, Mahmoud Hassan'ı kiraladı
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