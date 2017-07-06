Manchester City'den, Cengiz Ünder hamlesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transfer için Türkiye'ye geldi.

Manchester ekibinin yöneticileri, Medipol Başakşehir forması giyen Cengiz Ünder için İstanbul'a geldiler. Daha önce Bursaspor'dan Enes Ünal'ı da transfer eden City'nin Cengiz için Başakşehir heyeti ile masaya oturduğu belirtildi.

Başakşehir'in Cengiz'i bir sene daha takımda tutmak istediği ancak yapılacak teklife ve Cengiz'in düşüncesine göre esnek davranabileceği öğrenildi. Altınordu'dan 700 bin Euro'ya Medipol Başakşehir'e geçen yaz transfer edilen Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki maddeye göre satış gerçekleşirse yüzde 30 İzmir ekibi pay alacak.

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CENGİZ: HAYALİM PREMIER LİG!

Cengiz Ünder daha önce verdiği röportajda, en çok Premier Lig'de forma giymek istediğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Her oyuncu Manchester United, Chelsea gibi takımlarda oynamak ister. Bir gün o takımlardan birinde oynayacağıma inanıyorum. Premier Lig'de oynayacak kadar güçlü değilim. Ama 'Yapamam' demiyorum. Çalışırsam orada oynayacak kadar iyi olabilirim. Oynamak istediğim ligler arasında La Liga, Bundesliga ve Premier Lig'i sayabilirim. Ama en çok Premier Lig'i istiyorum.