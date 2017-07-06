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Trabzon'un yıldızı, ezeli rakibe gidiyor

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 14:39 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 14:52
Trabzon'un yıldızı, ezeli rakibe gidiyor

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu ile görüşüyoruz. Anlaşırsak Türkiye'de ve hatta Avrupa'da olay olur" dedi.

Sabah saatlerinde yeşil-beyazlı takımın Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştiren Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfere ilişkin bilgiler verdi. Gidecek oyuncuların hafta sonu netleşeceğini ifade eden Başkan Ay, 10 futbolcuyu da belirlediklerini ve bu oyuncuların Avusturya'da yapılacak ikinci etap kamp çalışmalarına götürülmeyeceğini söyledi.

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Trabzon'un yıldızı, ezeli rakibe gidiyor
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