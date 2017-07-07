Ertuğrul Sağlam’dan yabancı oyunculara ültimatom

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonunda kümede kalmayı hedefleyen sarı-siyahlılar, Bolu kampında Ertuğrul Sağlam, nezaretinde güç depoluyor.Yeni transferler Khalid, Issam ve yeniden anlaşma sağlanan yabancı oyuncular Dialiba ile Mba'nın da kampa katılmasıyla daha geniş bir kadroyla çalışma imkanı bulan Teknik Direktör Sağlam'ın son antrenmanda keyifli olduğu gözlendi.Issam, Khalid, Dialiba ve Mba ile yakından ilgilenen Sağlam'ın bu oyunculara, "Hiçbir futbolcunun yeri garanti değil, eğer burada olmak istiyorsanız çok çalışacaksınız" dediği öğrenildi.Evkur Yeni Malatyaspor günü sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift antrenmanla geçirdi. Akşamki çalışmada takıma çift kale maç yaptıran Ertuğrul Sağlam'ın istediklerini yapamayan oyuncuları sık sık ikaz ettiği dikkatlerden kaçmadı.Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni transfer Dia'nın da hafta sonu Türkiye'ye gelerek kampa katılması bekleniyor.