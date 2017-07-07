Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kiralık Lopes resmen Akhisarlı oldu

Giriş Tarihi: 7.7.2017 20:53 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 20:53
Kiralık Lopes resmen Akhisarlı oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor, geçen sezon Sporting Lizbon'dan kiraladığı 'i bonservisi ile birlikte tekrar takıma kazandırdı.

Akhisar Belediyespor'da geçen sezon üstün bir performans sergileyerek teknik heyetin beğenisini kazanan ve Okan Buruk'un mutlaka takımda istediği sağ bek ile masaya oturan yöneticiler oyuncuyu tekrar takıma kazandırdı.



Akhisar Belediyespor yönetimi Sporting Lizbon'dan bonservisi ile birlikte aldığı Miguel Lopes ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Akhisar Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Miguel Lopes'i kulübümüz Sporting Lisbon'dan transfer ederek 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kiralık Lopes resmen Akhisarlı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz