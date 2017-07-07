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Mathieu'nun yeni durağı Sporting Lizbon oldu

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.7.2017 17:05 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 17:09
Mathieu'nun yeni durağı Sporting Lizbon oldu

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon, Barcelona ile yollarını ayıran Fransız savunma oyuncusu Mathieu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

İspanyol ekibi Barcelona'nın sözleşmesini feshettiği Fransız futbolcu Jeremy Mathieu, Portekiz'in Sporting Lizbon takımına transfer oldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapan Mathieu'nun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 60 milyon avro olacağı kaydedildi.

Kariyerinde ülkesinin Sochaux, Toulouse ile İspanya'nın Valencia takımlarında forma giyen Mathieu, 2014'te Barcelona'ya transfer oldu.

Deneyimli oyuncu, 91 maça çıktığı Barcelona'da 3 İspanya Kral Kupası, 2 lig ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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Mathieu'nun yeni durağı Sporting Lizbon oldu
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