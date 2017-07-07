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, 'den ayrıldı

Giriş Tarihi: 7.7.2017 17:45 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 17:57
Volkan Şen, Fenerbahçe'den ayrıldı

'de 'in sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe, Volkan Şen ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Volkan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

Sarı lacivertli takım 'i 2015 yılında 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Bursaspor'dan transfer etmişti. Geçen sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 33 maça çıkan Volkan, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Yöneticisi Mahmut Uslu dün yaptığı açıklamada, ismi Beşiktaş ile geçen Volkan Şen için "Beşiktaş'a gidebilir. Biz bunları aştık" ifadelerini kullanmıştı.

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Volkan Şen, Fenerbahçe'den ayrıldı
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