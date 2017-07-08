En mutlu günüm

MİLAN'LA

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un yaklaşık bir aydır peşinden koştuğu Juraj Kucka'nın transferi mutlu sonla sonuçlandı. Önceki gece saat 03:00'da Milano'dan İstanbul'a gelen başarılı orta saha oyuncusu akşam Trabzon'a geçti. Burada da büyük sevgiyle karşılanan tecrübeli oyuncu ardından 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu Kucka, "ifadelerini kullandı.Slovak yıldız, "Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben sahada çok çalışırım.dedi. Bu arada Başkan Usta, diğer transferlerle ilgili,bilgisini verdi.Başkan Muharrem Usta, "Kucka, Milan'ın satış listesinde olan oyuncu değildi. Hatta Milan'ın vazgeçilmeziydi. Bu transfer için olağanüstü emek harcadık. Milan'la yeni bir anlaşma da yaptık. İki sene içerisinde onlarla Trabzon'da bir maç yapacağız" diye konuştu.Trabzonspor,Jurac Kucka ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, transferin mali detaylarını da duyurdu. KAP'a yapılan açıklamaya göre Milan'a sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon Euro ödenecek. Slovak oyuncuya ise yıllık 2 milyon 250 bin Euro maaş verilecek. Kucka, 3 yılda toplam 6 milyon 750 bin Euro (27 milyon TL) kazanacak.Kucka, imzayı attıktan sonra Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği parçalı formayı ilk kez sırtına geçirdi. Slovak yıldız, 33 numaralı formayla mücadele edecek.