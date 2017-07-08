En mutlu günüm

Trabzonspor'un yaklaşık bir aydır peşinden koştuğu Juraj Kucka'nın transferi mutlu sonla sonuçlandı. Önceki gece saat 03:00'da Milano'dan İstanbul'a gelen başarılı orta saha oyuncusu akşam Trabzon'a geçti. Burada da büyük sevgiyle karşılanan tecrübeli oyuncu ardından 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
TARAFTARIMIZ HARİKA
Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu Kucka, "Her şey için teşekkür ediyorum. Bu kulübe yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Her maçta her zaman yaptığım gibi bütün gücümü vereceğim. İyi bir takımımız var. Ben de bu takımın iyi bir üyesi olacağım. Taraftarlarımız da harika... Muhteşem bir sevgiyle beni karşıladılar"
ifadelerini kullandı.
JUNUZOVİC SIRADA
Slovak yıldız, "Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben sahada çok çalışırım. Hocam nerede görev verirse, orada oynarım. Trabzonspor çok önemli bir camia. Gelecekte daha iyi olacağız"
dedi. Bu arada Başkan Usta, diğer transferlerle ilgili, "Junuzovic'in de eli kulağında. Medel'de ise ciddi rakipler var"
bilgisini verdi.
MİLAN'LA MAÇ YAPACAĞIZ
Başkan Muharrem Usta, "Kucka, Milan'ın satış listesinde olan oyuncu değildi. Hatta Milan'ın vazgeçilmeziydi. Bu transfer için olağanüstü emek harcadık. Milan'la yeni bir anlaşma da yaptık. İki sene içerisinde onlarla Trabzon'da bir maç yapacağız" diye konuştu.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Trabzonspor,
Jurac Kucka ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, transferin mali detaylarını da duyurdu. KAP'a yapılan açıklamaya göre Milan'a sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon Euro ödenecek. Slovak oyuncuya ise yıllık 2 milyon 250 bin Euro maaş verilecek. Kucka, 3 yılda toplam 6 milyon 750 bin Euro (27 milyon TL) kazanacak.
Kucka, imzayı attıktan sonra Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği parçalı formayı ilk kez sırtına geçirdi. Slovak yıldız, 33 numaralı formayla mücadele edecek.