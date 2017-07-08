Sait Karafırtınalar ile 1 yıl daha

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Tarık Almış Spor Tesisleri'nde Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, İkinci Başkan Hakkı Övünç ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyithan Akar ile bir araya gelen Karafırtınalar, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, imza töreninde yaptığı konuşmada, Sait Karafırtınalar'ın Türk futbolunun yetiştirdiği önemli teknik adamlardan birisi olduğunu belirterek, "Sait hocamız ile ciddi hedefler koyarak 2017-2018 sezonu için anlaşmaya vardık. Hocamızın geçen sezon elde ettiği başarısı, performansı, isteği ve arzusu yeni sezon için bizleri heyecanlandırıyor. Sait hocamızın takımımızdaki önderliğiyle, yeni transferlerimizle de birlikte inşallah yeni sezonda, Manisaspor'un hedefleri doğrultusunda başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ise Manisaspor gibi Türk futbolunun en önemli camiaları arasında yer alan bir kulübün mensubu olmanın ve burada göreve devam etmenin gururunu yaşadığını aktararak, "Bu birlikteliğin devam etmesinin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sezon gösterdiğimiz başarıyı yeni sezonda daha da arttırarak hedeflerimiz yönünde ilerleyeceğiz" dedi.