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'in forması 'nın!

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.7.2017 21:33 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 21:41
Sneijder'in forması Belhanda'nın!

'da, takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcu Wesley 'in taşıdığı 10 numaralı forma, yeni transfer Younes 'ya verildi.

'ın Slovakya kampında yer almayan ve UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds ile yapılacak maçlar için UEFA'ya verilen geçici listede de adı bulunmayan Hollandalı futbolcunun, sarı-kırmızılı takımda uzun süre taşıdığı 10 numaralı formanın yeni sahibi oldu.

Faslı futbolcu, Galatasaray'ın Macaristan 1. Lig ekiplerinden Györ ile oynadığı hazırlık maçına 10 numaralı formayla çıktı.

Aynı zamanda takımın ikinci kaptanı olan Wesley 'in durumundan dolayı ikinci kaptanlığı da kaleci Fernando Muslera yapacak.

Sarı-kırmızılı takımın birinci kaptanı Selçuk İnan'ın kadrosunda bulunmadığı Györ maçında kaptanlık pazubandını Muslera taşıdı.

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Sneijder'in forması Belhanda'nın!
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