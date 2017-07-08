Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri 8 Temmuz... Emre Mor ve Lens...

Sezona Aykut Kocaman yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Valbuena, Nabil Dirar ve Kameni'den sonra transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe, Volkan Şen'le oyuncunun alacaklarından vazgeçmesi karşılığında sözleşme feshi konusunda anlaştı. Duyurunun hafta içinde yapılması bekleniyor.

Sezon hazırlıklarına başlayan Dortmund'da Emre Mor da kamp kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe, Emre Mor'u kiralamak için yeni teknik direktörü Bosz'un kararını bekliyor. Emre Mor ise Dortmund'da kalmak istediğini daha önce açıklamıştı.

Milan ise Simon Kjaer'le ilgilendiklerini ancak şu anda ellerinde yeterince stoper bulunduğunu açıklamıştı. Pallotta'nın Torino'ya transferi durumunda Kjaer için yer açılacak.

Fenerbahçe'de Jeremain Lens'in ekibi Sunderland bonserviste indirime gitti. 4 milyon euro'yu kabul ettiği belirtilen İngiliz ekibiyle Fenerbahçe arasındaki görüşmeler sürüyor.

Forvet arayışlarında ise Arsenal'in Lucas Perez kararını bekleyen Fenerbahçe Wilfred Bony'ye olan ilgisini de kaybetmiş değil. Öte yandan vakit kaybetmek istemeyen Sarı-lacivertliler Batshuayi için de Chelsea'yle temasa geçti. Giroud için ise Arsenal yönetiminin alacağı karar bekleniyor.