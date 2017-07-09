Bursaspor’da yeni transferler sahaya indi

Yeni sezon hazırlıklarının 9'uncu gününe giren Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen'in nezaretindeki antrenman, saha içinde yapılan toplantıyla başladı. Le Guen, haftanın son çalışmasında futbolcularına güç geliştirici antrenman yaptırdı.

Isınma sonrası 4 gruba ayrılan yeşil beyazlı futbolcular yardımcı antrenör Yves yönetiminde önce pas, ardından da geniş alanda serbest bir oyun oynadı. 30 dakikalık bu oyunun sırasında sertliklerin olması üzerine oyunu durduran Le Guen, "Arkadaşlarınıza sert girmeyin. Faul yapmanızı istemiyorum" dedi.

Çalışmanın son bölümünde ise Bursasporlu futbolcular, tam sahada 4 kalecinin de dahil olduğu pas ve gole yönelik çalışma yaptı. Antrenmanda yeşil beyazlıların yeni transferleri Titi ile Ekong'un hazır olduğu gözlendi.

ÜÇ OYUNCU KOŞTU

Bursaspor'da sezon başında yapılan antrenmanlarda sakatlık geçiren İbrahim Serdar Aydın, Ertuğrul Ersoy ve Sercan Yıldırım, fizyoterapist eşliğinde koşarken, Bilal Kısa, Furkan Özçal, Emre Taşdemir'in ise tedavileri devam edildi.

Bursaspor yarın sabah ve akşam yapacağı iki çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.