Erdoğan, Altınordu'da kaldı

Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu için, İzmir temsilcisine 750 bin TL teklif ettiği öğrenildi.

Erdoğan'ın bonservis ücretini ilk etapta 1 milyon Euro olarak belirleyip, daha sonra 750 bin Euro'ya inen yönetim, Kasımpaşalı yöneticilere, "Erdoğan'ı 750 bin TL'ye satmamız mümkün değil" yanıtı verdi. Kasımpaşa'nın yeni bir teklif sunmaması üzerine Altınordu, Erdoğan'ı satmaktan vazgeçti.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, genç futbolcuya, "Geçen sezon sakatlıklar yüzünden gerçek performansını gösteremedin. Sen Süper Lig futbolcususun. Bu sezon öyle bir futbol oyna ki, herkes seni konuşsun" sözleriyle moral verdi. Erdoğan da Özkan'a, "İnşallah Altınordu formasıyla Süper Lig'de yer alacağım" şeklinde cevap verdi.

Öte yandan bugün Erzurum'da kampa giren kırmızı lacivertliler, ilk hazırlık maçında salı günü Konyaspor'la karşılaşacak. Şeytan dış transferde henüz hiçbir oyuncuyla anlaşamadı.