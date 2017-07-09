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Galatasaray'da bir ayrılık daha...
Galatasaray'da bir ayrılık daha...
Giriş Tarihi: 9.7.2017
15:55
Güncelleme Tarihi: 9.7.2017
16:08
Galatasaray'da bir yandan transfer uçakları inerken diğer yandan önemli isimlerle yollar ayırılıyor.
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