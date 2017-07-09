Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Galatasaray'da bir ayrılık daha...

Giriş Tarihi: 9.7.2017 15:55 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 16:08
Galatasaray'da bir ayrılık daha...

Galatasaray'da bir yandan transfer uçakları inerken diğer yandan önemli isimlerle yollar ayırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da bir ayrılık daha...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz