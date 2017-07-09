Göksel Gümüşdağ'dan Emre ve Sneijder açıklaması!

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ'ın açıklamalarından önce çıkanlar şunlar:

WESLEY SNEIJDER

"Sneijder, Galatasaray'ın oyuncusu. Galatasaray'la sözleşmesi devam ediyorsa yorum yapmak doğru değil. Ancak Galatasaray ile sözleşmesi biterse, bize böyle bir istek gelirse değerlendirebiliriz. Sağdan soldan gelen bilgiler var, ayrılık olursa bunu değerlendirebiliriz.. Şu an Galatasaray'ın oyuncusu ve Galatasaray ile ne durumda olduklarını bilmiyorum. Ancak Sneijder önemli bir oyuncu"

AVRUPA MACERASI

"Başakşehir geçtiğimiz sezon kupa almadı ama zirvede kalarak iki kupayı da zorladı. Bu bakımdan hem Şampiyonlar Lig'i ön elemesi, orada turu geçemezsek UEFA Avrupa Lig'inde mücadele edeceğiz ve Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerimiz var. Bunları alt alta topladığımız zaman, oyuncu vermek yerine takıma sıkı takviyeler yapma olgusunu taşıyorum."

EMRE BELÖZOĞLU

"Emre'yi Fenerbahçe'den aldığımız zaman kulübüyle ilişkisi kesilmişti. Ama şu anda bizim futbolcumuz ve onu verme niyetim yok. Fenerbahçe'den de resmi bir teklif gelmedi."

EDIN VISCA

"Şahsen Cengiz'in bir yıl daha kulüpte kalmasını arzuluyorum. Yeni hedefler peşinde onunda katkısı olacaktır. Visca için en son dün gece Trabzonspor kulübü Başkanı ile konuştum ve veremeyeceğimizi ilettim."