Öznur Çalık, Malatya'nın yeni stadını gezdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile Malatya Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Öznur Çalık, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatyaspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Malatya'nın 1984'te namağlup olarak 1. Lig'e çıktığında yaşadıkları duyguları bu yıl bir kez daha yaşadıklarını belirten Çalık, "Malatya bir üst lige çıkmalı dedik. Hem yerel yönetimlerin sunmuş olduğu hizmetler açısından, hem hükümetimizin Malatya'ya getirmiş olduğu yatırımlar açısından hem de futbolun en üst ligi olan Süper Lig'de Malatya'nın olması bizim için çok büyük bir onurdu. İnşallah Malatya, Süper Lig'deki yerini hem sporuyla hem de hizmetleriyle alacak." diye konuştu.

Çalık, stadyumun yapım süreci hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Hükumetimizin bütçe ayırmasında hiçbir problem yaşamadık ama müteahhit firmalardan kaynaklanan sıkıntılarla vaat edilen sürede tamamlanamadı. Stadyum bizim için inanılmaz derecede mutluluk verici bir yapı oldu. Malatya'nın prestij binalarından bir tanesi oldu. Malatya'ya yakışır bu güzel binada inşallah Avrupa maçları oynamak nasip olur. Şimdi son aşamaya geldik. Malatya tabiriyle 'yüzdük, kuyruğuna getirdik.' artık işlem tamamlanmış vaziyette, ufak eksiklerimiz var. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a Malatya ve Malatyaspor'a gösterdiği hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum. Artık yükseliş dönemindeyiz. Yükselişe devam etmemiz lazım. Kaliteyi yükseltiyoruz, hizmeti yükseltiyoruz, sporu yükseltiyoruz. İnşallah güzel bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Orada da güzel sporcularımız yetişsin ve oynasın istiyoruz."

Çalık, stadyumun açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımını da beklediklerini sözlerine ekledi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de stadın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ligin 11 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatan Gevrek, "Stadımızın ufak tefek işleri kaldı. Amacımız 11 Ağustos'a yetiştirmek. İlk maçımızı burada oynamak istiyoruz. Ufak tefek sıkıntılar var, inşallah onlarda en kısa süre içerisinde tamamlanır ve maçlarımızı burada oynarız." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise stadyumun 100 milyon liranın üzerinde maliyeti olduğunu belirtti.

Statta kısmen eksiklerin olduğunu aktaran Çakır, "Stadın maça ve UEFA kriterlerine uygun bir hale gelmesi için küçük eksikler var, bunların giderilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.