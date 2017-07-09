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Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu

Giriş Tarihi: 9.7.2017 09:50 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 10:08
Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Volkan Şen'in yeni adresi belli olmak üzere.

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Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu
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