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Aykut Kocaman iki yıldızı gönderiyor

Giriş Tarihi: 10.7.2017 10:04 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 10:13
Aykut Kocaman iki yıldızı gönderiyor

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de yaprak dökümü de yaşanacak.

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Aykut Kocaman iki yıldızı gönderiyor
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