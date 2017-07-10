Biri bekliyor, biri kararsız!

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray'da sağ bekte Linnes dışında görev yapacak isim kalmayınca (Sabri ayrıldı, Cavanda kadro dışı, Semih S.Prag'a gidiyor) teknik direktör Tudor bu bölgeye gelecek yeni ismin bir an önce belli olmasını istedi. Listesinde Sevilla'dan Mariano Ferreira ve Juventus'tan Stephan Lichtsteiner olan sarı-kırmızılı kulüp, İspanyollara Brezilyalı sağ bek için 4.5 milyon Euro teklif etti. Sevilla, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 31 yaşındaki Mariano'nun ayrılığına sıcak bakarken, çifte vatandaşlık için gün sayan futbolcunun İspanya'dan ayrılması halinde bu hakkını kaybedeceğinden kararsız kaldığı konuşuluyor.