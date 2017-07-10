CANLI | Şenol Güneş konuşuyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenliyor...

FORVET VE KANAT OYUNCUSU İHTİYACIMIZ VAR

"Lig yarışı kadar Şampiyonlar Ligi de önemli, bu sezon hazırlıklarımızı da bu doğrultuda yaptık. Elimizde şahane bir oyuncu grubu var. Sezon başı olması sebebiyle bazı sıkıntılarımız var. Forvette bir oyuncuya ihtiyacımız var, mutlaka almalıyız. Gökhan Töre'nin sakatlığı sebebiyle bir kanat oyuncusu da almalıyız. Kim olacağı ile ilgili de yönetimimizin çalışmaları var. Bizim için öncelik iki oyuncu"

ASpor CANLI YAYIN

PEPE BİZE LİDERLİK EDECEK

"Pepe şu anda antrenmanda yok, Quaresma da izinli ve İspanya kampına katılacak. Her futbolcunun çalışması kadar, dinlenmeye de ihtiyacı var. Pepe'nin kariyeriyle ilgili benim söyleyecek bir şeyim yok, saygı duyuyoruz. Son 6 yılda herhangi bir eleştirilecek tarafı yok, şu anda doğruları üretiyor Pepe. Stoperde mevkii olarak da, liderlik edecek. Savunmamızda da iyi oyuncular var; Marcelo, Atınç, Mitrovic, Tosic de var, orası yeterli"

VOLKAN VE BURAK'A OLUMSUZ DEĞİLİM

"Yönetim benim düşüncemi de alıyor ancak son kararı onlar veriyor. Teknik konu, idari ve ekonomik konuyla desteklenir, bu sebeple benim istemem yeterli değil. Volkan Şen ve Burak Yılmaz, benim için çok değerli oyuncular ama yönetime şu ana kadar alınması yönünde bir talebim olmadı.Burak ve Volkan çok yetenekli oyuncular, milli takımda da bu sebeple oynuyorlar. Kamuoyunda anlatıldığı gibi olumsuz karakterler olduğunu düşünmüyor. Ekonomik olarak, idari olarak düşünülürse ve benim önüme gelirse olumlu bakarım"

YUSUF ERDOĞAN'I TRABZON NEDEN BIRAKIYOR?

"Yusuf Erdoğan konuşuluyor, çok yetenekli bir futbolcu, takip ediyorum. Trabzon'da oynuyor mu, oynamıyor mu, karar nedir bilmiyorum. Bu konuda da son kararı yönetim verecek. Trabzonspor niye bırakıyor, biz alır mıyız bilmiyorum. Gündeme gelirse olumsuz olmam, her iki kanatta da oynayabilir"

TALISCA'YA CEZA VERECEĞİZ

"Talisca yanlış yaptı, kendine mesleğine saygısızlık yaptı. Kiralık ama bizim oyuncumuz, biz de oynamak zorunda olan bir oyuncu. Giderken izin istedi, annesinin rahatsızlığını biliyoruz ama yine de bize haber vermek zorunda. Geç gelmesi cezai yaptırımları da beraberinde getirecek. Şu anda antrenman eksikliği var. Talisca öğrenecek, öğreteceğiz, başka bir durum yok. Olumsuz bir şey söyleyip, yüreğimizi şişirmeyelim"