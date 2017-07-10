Östersunds-Galatasaray maçının iddia oranları belli oldu! Büyük sürpriz...

8 bin 500 yüz kişilik stadları var

Östersunds 1996 yılında kurular yaklaşık 20 yıllık bir kulüp. Takım teknik direktörlüğünü 42 yaşındaki İngiliz Graham Potter yapıyor. İsveç ekibi maçlarını 8 bin 500 kişilik Jamtkraft Arena Arena'da oynuyor.

İsveç Ligi'nde 3. sıradalar

Galatasaray'ın rakibi Östersunds devam eden İsveç Ligi'nde geride kalan 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 21 puan topladı. İsveç ekibi 3. sırada bulunuyor. 12 maçta 19 gol atan Östersunds buna karşın kalesinde 14 gol gördü.

Bu sezon kendi sahasında 6 maça çıkan Östersunds'un iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor. 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar. Deplasmanda ise 6 maça çıkan Östersunds 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Son haftalarda oldukça forma olan Östersunds son 4 maçında ligde 10 puan toplamayı başardı.

Östersunds kadrosu...

İsveç ekibinin en dikkat çeken ismi bu sezon İngiliz futbolcu Jamie Hopcutt... 6 maçta attığı 5 golle takımını sırtlıyor. Takımın toplam değeri ise 2,5 milyon euro civarında. Kadro ağırlıklı olarak İsveçli futbolculardan oluşuyor. Ayrıca takımda 6 yabancı futbolcu var.

Östersunds-Galatasaray maçının iddaa oranları belli oldu!

Östersunds: 3.40 Beraberlik: 3.30 Galatasaray: 1.65