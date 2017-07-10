Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 10 Temmuz...

Fenerbahçe forvete Karadağlı yıldızı kiralık olarak getiriyor! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Simon Kjaer satılacak mı? Emenike ve Sow'un takımdan ayrılması sonrası sarı lacivertli taraftarlar transfer edilecek santraforu bekliyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Bonservisi Inter'de olan ancak sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Stevan Jovetic için İtalyan kulübünün kapısını çaldı. Kiralama teklifi yaptı.

2013'TE M.CITY 28 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Inter kulübü teklife sıcak baktı. Jovetic de kabul ederse Karadağlı santrfor Fenerbahçe'ye imza atacak. 27 yaşındaki Jovetic 2013 yılında Fiorentina'dan Manchester City'ye 28 milyon Euro karşılığında tranfser olmuştu. Bu arada Fenerbahçe santrfor tranfser için Lucas Perez, Remy ve Bony için de girişimlerini sürdürüyor. Aykut Kocaman'ın takımda özellikle istediği Lucas Perez için yoğun bir çaba harcanırken Remy ve Bony'nin hem menajeri hem de kulüpleri ile temaslar devam ediyor.

F.Bahçe'nin teklifte bulunduğu Jovetic'in Fiorentina'da yıldızı parladı. M.City onun için 28 miyyon Euro ödedi. Sonrasında Inter'e tranfser oldu. Kalitesi tartışılmaz ama bir türlü beklenen patyamayı yapamadı. Yine de birçok Avrupa kulübü onu kadrosunda görmek istiyor.

KAMPTA YOKLAR



Geçen sezon devre arası Trabzonspor'a gönderilmek istenen Aatif ile bir türlü dikiş tutturamayan Miroslav Stoch'un, sarı-lacivertlilere bu kez kesin olarak veda etmesi bekleniyor.

Şu ana kadarki performansından memnun kalmadığı Neuestadter'i farklı mevkilerde forma giyebiliyor olmasından dolayı kadroda tutmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, birçok genç ismin de üzerini çizecek. Söz konusu futbolcuların yurt dışı kampına da götürülmeyeceği öğrenildi.