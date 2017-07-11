Altınordu'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Eskişehirspor'dan orta saha oyuncusu Mehmet Murat Uçar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Mehmet Murat Uçar'ı Aydınspor 1923 forması giydiği dönemden bu yana takip ettiklerini belirtti. Yapılarına uygun, gelişime açık bir oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini kaydeden Gündoğdu, Mehmet Murat Uçar'ın orta alanda önemli görevler üstlenecek bir futbolcu olduğunu aktardı.

Altınordu ile anlaştığı için kendini şanslı hissettiğini belirten Mehmet Murat Uçar ise şunları kaydetti:

"Burası, hikayesi olan bir kulüp ve insana çok önemli değer katıyor. Türk futbolunda devrim yapan bir kulüpte forma giyeceğim için çok mutluyum. Bizler, bir anlamda bu devrimin canlı tanıkları oluyoruz ki bu çok gurur verici."

Mehmet Murat Uçar, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren takıma dahil oldu. Futbola Pendikspor'da başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Beylerbeyi, Sivas 4 Eylül, Aydınspor 1923 ve Eskişehirspor'da mücadele etti.