Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017 13:05 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 13:09
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer

Mavi-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor'la sözleşmesi sona eren Tolga Ünlü'yü renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisar Belediyespor'la sözleşmesi sona eren Tolga Ünlü'yü renklerine bağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Dilaver Yılmaz'ın da katıldığı törende Tolga Ünlü, iki yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Sağ bekte görev yapan Tolga Ünlü, Erzurum'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Türk futbolunda örnek gösterilen bir kulüp. Büyük Erzurumspor camiasına katılmaktan mutluyum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısı için mücadele vereceğim." ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz