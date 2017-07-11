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Fenerbahçe'ye 160 milyonluk yıldız!

Giriş Tarihi: 11.7.2017 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 10:14
Fenerbahçe'ye 160 milyonluk yıldız!

Fenerbahçe'den gündeme damga vuracak bir transfer hamlesi geldi.

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Fenerbahçe'ye 160 milyonluk yıldız!
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