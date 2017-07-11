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Galatasaray'a Tarık Çamdal piyangosu!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 10:48
Galatasaray'a Tarık Çamdal piyangosu!

Galatasaray'da kiralıktan geri dönen sağ bek Tarık Çamdal ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'a Tarık Çamdal piyangosu!
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